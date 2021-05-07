Петербурженка угнала автомобиль, который должна была почистить

Задержана жительница Санкт-Петербурга, которая в нетрезвом виде угнала чужой автомобиль. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МВД.

Уточняется, что женщине оставил свою машину знакомый, она обещала сделать химчистку салона. В результате на следующий день ее остановили за езду в нетрезвом виде.

Женщину задержали и составили на нее протокол за вождение в пьяном виде. Позже на нее завели уголовное дело за кражу автомобиля.