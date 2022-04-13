Петербурженка ударила родственницу ножом в грудь

Женщину с тяжелыми травмами и ножевым ранением госпитализировали в Санкт-Петербурге. По версии следствия, ее избила и ударила ножом родственница, написали «Невские новости».

Полиция предполагает, что пострадавшая приехала к родственнице домой, где между ними завязалась ссора. Хозяйка квартиры избила гостью и ударила ножом в грудь. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, травмой спины и колото-резаной раной на груди. Подозреваемую задержали по горячим следам.