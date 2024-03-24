Происшествия 24 марта 2024, 12:22 Петербурженка попыталась украсть цветы со стихийного мемориала Жительница Петербурга хотела унести цветы со стихийного мемориала РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге женщина попыталась унести цветы со стихийного мемориала на станции метро «Технологический институт». Об этом сообщила «Фонтанка».

В Сети распространились кадры из подземки, на которых женщина собирала цветы и игрушки. Действия петербурженки возмутили других пассажиров, те обратились к сотрудникам метрополитена.

Реклама

Женщина стала заверять работника, что цветам лучше в вазе. Ее спросили, знает ли она, по какому случаю люди возлагают цветы.

«Нет, я не знаю, какой сегодня день», — ответила петербурженка.

В пресс-службе метро сообщили, что с женщиной провели профилактическую беседу. Цветы и игрушки вернули к стихийному мемориалу.

Жители разных городов России и других стран приносят цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. По последним данным, количество пострадавших выросло до 154 человек.