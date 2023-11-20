Происшествия 20 ноября 2023, 00:54 Петербурженка попала в реанимацию после посещения бассейна Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за отравления хлором после бассейна Freepik

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Жительница Санкт-Петербурга отравилась хлором после купания в бассейне и попала в больницу. Об этом сообщило издание fontanka.ru.

Сейчас 20-летняя пациентка находится в НИИ имени Джанелидзе. Ее госпитализировали в реанимацию утром 19 ноября. По словам девушки, ей стало плохо после купания в бассейне, однако место плавания петербурженка не назвала. Врачи поставили ей диагноз «отравление хлором».

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Ранее пятилетняя девочка утонула во время тренировки в бассейне элитного фитнес-клуба в Московской области. Как сообщили «360» в пресс-службе Минздрава Подмосковья, врачи пытались спасти ребенка больше часа.

Сначала девочка плавала в спасательном жилете, но потом отец решил снять его с дочери. Когда ребенок ненадолго остался без присмотра, то не рассчитал силы и захлебнулся.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.