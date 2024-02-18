Происшествия 18 февраля 2024, 16:03 Петербурженка подпала под статью из-за татуировок Тату-мастер в Петербурге стала фигуранткой дела об оскорблении чувств верующих

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Хозяйка тату-салона на Греческом проспекте в Санкт-Петербурге Дарья Кричкер стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за татуировок с изображением церквей и котов. Девушка находится под подпиской о невыезде, сообщил сайт 78.ru.

Вместе с подругой Ниной Кармыш Кричкер набивают тату с религиозными символами. Активисты движения «Сорок сороков» обратили внимание на кощунственные татуировки, фотографии с которыми попали в Сеть. Вскоре этим заинтересовались в Следственном комитете.

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Кричкер задержали 17 февраля в Пулково, когда она пыталась улететь в Армению. После общения с правоохранителями и возбуждения дела ее отпустили под подписку о невыезде.

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