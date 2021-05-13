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    13 мая 2021, 17:33

    Петербурженка оказалась под колесами автомобиля на зебре возле Фонтанки

    Гора Орлов

    Серьезная авария произошла в центральном районе Санкт-Петербурга. Женщину пенсионнного возраста переехала иномарка. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на местные социальные сети.

    ДТП случилось около 10 утра на пересечении набережной реки Фонтанки и улицы Белинского. Горожане сообщили, что женщина, сидевшая за рулем Volkswagen Polо, наехала на пожилую на переходном переходе. Состояние пострадавшей уточняется.