Петербурженка обвинила отчима в изнасиловании

Девушка заявила, что на протяжении нескольких лет отчим регулярно совершал действия сексуального характера без ее согласия. Пострадавшей приходилось терпеть надругательства в период с 2004 по 2009 годы.

После обращения в полицию сотрудники правоохранительных органов осмотрели квартиру на улице Галерной. Именно там отчим насиловал свою падчерицу. Полицейские обнаружили два жестких диска, они их изъяли. Подозреваемого объявили в розыск.