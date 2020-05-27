27 мая 2020, 12:58
Петербурженка обвинила отчима в изнасиловании
24-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По ее словам, 42-летний отчим надругался над ней, когда она была еще ребенком. Его сейчас разыскивают. Об этом сообщило ИА Nation News.
Девушка заявила, что на протяжении нескольких лет отчим регулярно совершал действия сексуального характера без ее согласия. Пострадавшей приходилось терпеть надругательства в период с 2004 по 2009 годы.
После обращения в полицию сотрудники правоохранительных органов осмотрели квартиру на улице Галерной. Именно там отчим насиловал свою падчерицу. Полицейские обнаружили два жестких диска, они их изъяли. Подозреваемого объявили в розыск.