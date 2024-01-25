Происшествия 25 января 2024, 16:32 Петербурженка обнаружила гранату и патроны после переезда в новую квартиру

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Жительница Петроградского района Петербурга обнаружила боеприпасы после переезда в недавно купленную квартиру. Опасные предметы передали на экспертизу. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Согласно данным ведомства, неожиданную находку женщина сделала во время уборки в шкафу. Предположительно, там находились более 30 патронов и граната.

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Ранее в квартире проживал 76-летний пенсионер. Он скончался два года назад.