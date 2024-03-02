Происшествия 02 марта 2024, 00:35 Петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП МВД: женщина потеряла управление и разбила несколько машин в Петербурге РИА «Новости»

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Петербурженка за рулем Lexus протаранила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, около 19:27 по московскому времени в пятницу, 1 марта, в полицию Красногвардейского района обратился прохожий, который стал очевидцем ДТП. По его словам, женщина на черном Lexus разбила около четырех автомобилей и уехала.

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«Информация о скрывшейся женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили 41-летнюю владелицу Lexus», — указали в сообщении.

Выяснилось, что петербурженка не справилась с управлением. В отношении нее возбудили административное дело.

Смертельное ДТП с участием Audi Q7 произошло накануне в Ленобласти. Пьяный мужчина столкнулся с Chevrolet Lanos, от удара погиб пассажир второй иномарки.