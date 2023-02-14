Происшествия 14 февраля 2023, 22:21 Петербурженка избила обидевшего ее сына подростка Женщина избила 11-летнего подростка на глазах у детей в торговом центре в Петербурге Unsplash

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Посетительница торгового центра «Лондон Молл» напала на 11-летнего школьника за то, что тот якобы ударил ее сына. Происшествие случилось в детской зоне в воскресенье, 12 февраля, сообщила прокуратура Невского района Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в торговом центре на улице Коллонтай.

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По предварительной информации ведомства, жительница Петербурга в ходе конфликта ударила несовершеннолетнего. Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки.

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По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», двое подростков без билетов проникли в детскую зону. В какой-то момент один из них случайно ударил маленького мальчика в живот. После того, как ребенок рассказал об этом матери, та решила разобраться с обидчиком с помощью кулаков. Врачи диагностировали у избитого подростка ушиб тканей лица. Родителей обоих детей обратились с заявлениями в полицию.