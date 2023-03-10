Происшествия 10 марта 2023, 14:16 Петербурженка избила навязчивого поклонника и стала фигурантом уголовного дела

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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 35-летней женщины, которую подозревают в избиении пристававшего к ней мужчины. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Предположительно, 47-летний мужчина слишком усердно ухаживал за понравившейся дамой, но она его знаков внимания не оценила. Поэтому несколько раз ударила поклонника в парадной руками и ногами, а потом столкнула с лестницы. Он упал и ударился головой.

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Мужчину нашли всего в крови. Его госпитализировали. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» женщине грозит до восьми лет тюрьмы.

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