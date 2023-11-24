24 ноября 2023, 12:26
Петербургскую художницу облили краской на открытии выставки в Москве
Выставка «Выносимая легкость бытия» петербургской художницы Юлии Титовой, которая открылась накануне в Москве, закончилась скандалом. Об этом сообщил сайт DailyMoscow.
На художницу набросилась одна из пришедших на открытие посетительниц. Сначала она вступила с Титовой в дискуссию, а потом назвала ее картины мазней. В итоге женщина выплеснула на художницу белую краску, которую принесла в стаканчике из-под кофе.
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Буйную посетительницу вывели. Оставшиеся поддержали петербурженку и предложили ей выставить испорченное платье в качестве арт-объекта.
Скандалы
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