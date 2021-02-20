Петербургской актрисе повесили на дверь гранату

Некто оставил у двери квартиры актрисы петербургского Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной гранату. Артистка назвала ситуацию личной.

О ЧП сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Случай произошел в доме на Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга. На место выехали полицейские. Они выяснили, что примотанная на скотч граната ненастоящая, она сделана для игры в страйкбол. Когда стражи порядка попытались снять устройство с двери, оно детонировало и облило их краской.

По данным издания, хулиганов задержали. Это молодые люди 21 года и 24 лет. Их уже выпустили под подписку о невыезде. Сама Вяткина прокомментировала ситуацию на своей странице во «ВКонтакте».

«Уважаемые интересующиеся! Ситуация, которая случилась 10 февраля, не имеет отношения к моей работе в театре, зрителям и вообще к моей балетной деятельности. Эта ситуация носит личный характер», — заявила она.

Раскрывать подробности случившегося девушка не намерена. Она отметила лишь, что если мужчина хочет произвести впечатление, не надо прибегать к небезопасным приколам.