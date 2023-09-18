Происшествия 18 сентября 2023, 14:48 Петербургского водителя автобуса будут судить из-за пострадавшей в поездке пенсионерки

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В Петербурге будут судить 53-летнего водителя автобуса, из-за которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Летом прошлого года водитель остановился на остановке и раньше времени закрыл двери, не дождавшись, пока зайдут все люди. В итоге трость пенсионерки оказалась зажатой между створок, автобус поехал, и пожилая женщина упала. Она серьезно пострадала.

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