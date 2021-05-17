Петербургского водителя арестовали за угрозы подростку и езду по тротуару

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 25-летнего водителя BMW, который проехал по тротуару и сломал смартфон подростку, который попросил его съехать на проезжую часть. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, 17-летний юноша преградил дорогу автомобилисту, ехавшему по пешеходной зоне. Он попросил мужчину развернуться, однако водитель выхватил у него телефон, разбил его и скрылся. Полицейские поймали нарушителя. По решению суда он арестован на 10 суток.