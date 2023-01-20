20 января 2023, 15:48
Петербургского учителя обвинили в изнасиловании школьницы
Учителя информатики одной из гимназий Петергофа обвинили в изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом написала «Фонтанка.ру».
Накануне Нового года обвиняемый пригласил к себе домой девочку, где совершил в ее отношении насильственные действия, сообщили «Дни.ру».
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в изнасиловании доставили в изолятор временного содержания.
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Санкт-Петербург
Изнасилования
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