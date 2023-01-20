Происшествия 20 января 2023, 15:48 Петербургского учителя обвинили в изнасиловании школьницы

Читать 360tv в

Учителя информатики одной из гимназий Петергофа обвинили в изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом написала «Фонтанка.ру».

Накануне Нового года обвиняемый пригласил к себе домой девочку, где совершил в ее отношении насильственные действия, сообщили «Дни.ру».

Реклама

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в изнасиловании доставили в изолятор временного содержания.

Реклама