Петербургского таксиста заподозрили в угоне авто за 5 миллионов рублей

Автомобиль Mercedes-Benz стоимостью около пяти миллионов рублей угнали у жительницы Петербурга. Полиция задержала подозреваемого — водителя такси, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О пропаже девушка заявила в полицию 5 февраля. Похищенный автомобиль нашли в поселке Щеглово во Всеволожском районе. Задержан 26-летний подозреваемый, возбуждено уголовное дело.