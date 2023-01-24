Происшествия 24 января 2023, 15:12 Петербургского слесаря оштрафовали за избиение начальника

Читать 360tv в

Слесарь из Санкт-Петербурга избил своего руководителя из-за низкой заработной платы. Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей, сообщили «Невские новости».

Отмечается, что в октябре прошлого года сотрудник оскорбил начальника, используя нецензурную речь. Причиной ссоры стала маленькая зарплата.

Реклама

При этом мужчина ударил руководителя в плечо, в результате чего пострадавший был вынужден уйти на больничный.

Реклама