Происшествия 09 февраля 2023, 18:34 Петербургского пенсионера заподозрили в изнасиловании девочки-подростка

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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 74-летнего пенсионера, который подозревается в растлении несовершеннолетней падчерицы своего сына. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Пенсионер жил вместе с сыном и его возлюбленной, у которой было трое детей. Они вместе снимали квартиру. На дочку женщины и положил глаз пожилой мужчина.

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На момент первого изнасилования ей было 15 лет. Последнее случилось в январе этого года. Когда мать девочки узнала о случившемся, она сразу обратилась в полицию, а также забрала детей и съехала от извращенца.

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В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».