20 июля 2020, 17:59
Петербургского пенсионера подозревают в убийстве знакомого
В ночь на 18 июля в квартире одного из домов на Ораниенбаумском шоссе в Петергофе произошла поножовщина, в результате которой погиб 39-летний мужчина. В его убийстве подозревают пенсионера. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Правоохранители уже задержали мужчину 1953 года рождения. По предварительным данным, он напал на знакомого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и нанес удар ножом в шею.
Ему предъявили обвинение. Расследование продолжается.