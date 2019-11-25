Петербургского крановщика-убийцу отправили в тюрьму

Александр со своей возлюбленной познакомились восемь лет назад, когда оба приехали на заработки в Сосновый бор. Несмотря на то, что Ольга была старше своего ухажера, между ними завязались отношения. Спустя какое-то время оба обзавелись жилплощадью — женщина в Петербурге, мужчина — в Электростали. А вскоре пара решила жить вместе. В Северной столице.

Но что-то пошло не так и Александр задумал избавиться от своей возлюбленной. Мужчина решил инсценировать самооборону и в назначенный день устроил скандал, в ходе которого и осуществил задуманное. Тело жертвы убийца вытащил на балкон, где и оставил. Мужчина пытался изобразить из себя безутешного вдовца и даже попал в больницу.

Но обмануть следствие ему не удалось: экспертиза установила, что травмы женщина получила уже после смерти, а на месте преступления не было никаких следов борьбы.

Бывший крановщик получил девять лет колонии строгого режима. Кроме этого, мужчину обязали выплатить компенсацию родственникам погибшей — один миллион рублей