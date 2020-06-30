Петербургского киллера посадили в тюрьму на 16 лет

Первый заказ мужчина получил в 2013 году. Тогда он получил 650 тысяч за убийство неугодного заказчику мужчины. Подозреваемый разработал план, к которому подошел очень ответственно. Он несколько раз ударил жертву острым предметом, от травм он скончался.

В следующий раз к киллеру обратился другой его знакомый и попросил похитить человека, чтобы в будущем потребовать выкуп в 750 тысяч долларов. Он это сделал, но выкуп никто не заплатил, так как таких денег не было. Тогда он понизил цену до 10 миллионов рублей, но и их не получил. Тогда преступник решил избавиться от проблемы, он привязал пострадавшего к батарее и сбросил в реку.

После этого подозреваемый снова похитил человека, пару раз ударил его ножом, но тот выжил.

Мужчина свою вину признал полностью. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.