Петербургское ГИБДД нашло виновника аварии с участием пешеходов

Два автомобиля наехали на пешеходов утром 23 октября.

«В 11:40 в Адмиралтейском районе столкнулись два автомобиля. Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем Renault, двигаясь по набережной Обводного канала. После столкновения транспортные средства совершили наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть», — сообщил начальник ОГИБДД.

По его словам, в результате ДТП пострадали шесть человек. Женщина, водитель Renault, находится в тяжелом состоянии, потерпевшие пешеходы — в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины происшествия.