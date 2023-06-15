15 июня 2023, 19:18
Петербургским медикам удалось спасти девушку, упавшую в Неву
Врачам Санкт-Петербурга удалось спасти девушку после падения в Неву. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавшая, которая приехала в Петербург из Томской области, упала в реку с Арсенальной набережной в ночь на 15 июня. По предварительной информации, в момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Отмечается, что пострадавшую доставили в Мариинскую больницу.
Санкт-Петербург
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