Происшествия 15 июня 2023, 19:18 Петербургским медикам удалось спасти девушку, упавшую в Неву

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Врачам Санкт-Петербурга удалось спасти девушку после падения в Неву. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая, которая приехала в Петербург из Томской области, упала в реку с Арсенальной набережной в ночь на 15 июня. По предварительной информации, в момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечается, что пострадавшую доставили в Мариинскую больницу.