Петербургский суд эвакуировали из-за предупреждения о «минировании»

В Санкт-Петербурге эвакуировали Василеостровский районный суд. Поступила информации о «минировании». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным издания, сообщение о минировании здания суда поступило в отделение полиции. Было принято решение эвакуировать людей из здания для полной проверки.

Отмечается, что Василеостровский суд получал угрозы о наличии взрывных устройств в сентябре прошлого года. После этого подобных «предупреждений» не поступало.