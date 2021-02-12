12 февраля 2021, 20:26
Петербургский суд эвакуировали из-за предупреждения о «минировании»
В Санкт-Петербурге эвакуировали Василеостровский районный суд. Поступила информации о «минировании». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
По данным издания, сообщение о минировании здания суда поступило в отделение полиции. Было принято решение эвакуировать людей из здания для полной проверки.
Отмечается, что Василеостровский суд получал угрозы о наличии взрывных устройств в сентябре прошлого года. После этого подобных «предупреждений» не поступало.