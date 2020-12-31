Петербургский школьник ударил подростка ножом из-за снежка

В Санкт-Петербурге школьник получил удар ножом в спину во время конфликта со сверстниками. Началось все с кидания снежками и оскорблений.

На подростка напали 30 декабря в Калининском районе, уточнил портал 78.ru. Мальчик 14 лет возвращался из школы и встретил знакомого возле одного из домов по улице Карпинского в компании из пяти человек.

В какой-то момент беседы молодые люди начали спорить, обзываться и бросаться друг в друга снежками. Потом подросток ударил знакомого ножом в спину. Пострадавший сам добрался до скорой и получил первую помощь.

В итоге получившему ранение потребовалась госпитализация. Его положили в детскую городскую больницу № 19 имени Раухфуса. У ребенка проникающая ножевая рана на спине. Не исключено, что задето сердце.

На место происшествия выехали оперативники. Нападавший объяснил наличие у него ножа недавним нападением собак: якобы после этого школьник и решил носить его для защиты.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.