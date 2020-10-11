Петербургский школьник порезал свою мать. А его родственник напал на врачей скорой помощи

В Санкт-Петербурге школьник подозревается в нападении на свою мать. Женщину госпитализировали, но не без препятствий. Оказалось, что ее родственник напал на бригаду скорой помощи.

Оба правонарушения произошли в Невском районе города. По данным издания «Фонтанка», минувшей ночью была госпитализирована женщина с множественными резанными ранениями в области шеи и головы. Следствие предполагает, что это мог быть ее 15-летний сын.

Также известно, что работе врачей хотел помешать родственник женщины. Он напал на бригаду, после чего им самим понадобилась медицинская помощь. Кто конкретно совершил нападение не сообщается.

По данным издания, мальчика задержали, а из дома изъяли три мобильных телефона и нож в чехле. Также возбуждено два уголовных дела.

Весной этого года в Санкт-Петербурге восьмилетний ребенок напал на своего отца с ножом, чтобы защитить свою маму. Он ранил его в спину. Мальчик испугался, что пьяный мужчина может ее убить. Ведь он начал угрожать своей 40-летней супруге и двум своим детям.