Происшествия 09 сентября 2023, 15:59 Петербургский профессор перевел «сотрудникам ФСБ» девять миллионов рублей 78.ru: мошенники обманули профессора СПбГУ на девять миллионов рублей РИА «Новости»

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Профессор Санкт-Петербургского государственного университета стал жертвой мошенников. Преподаватель перевел на счета «сотрудников ФСБ» девять миллионов рублей, сообщил 78.ru.

Мужчине позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником Центрального банка и ФСБ. Он убедил преподавателя, что его деньги в опасности, и посоветовал перевести сбережения на «безопасный счет» для сохранности. Доверчивый профессор отправил незнакомцу деньги и лишь потом понял, что ему звонил мошенник. Мужчина обратился в полицию, теперь в деталях произошедшего разберутся сотрудники правоохранительных органов.

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По факту происшествия возбудили уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что аферисты придумали новую схему мошенничества в Telegram. Они создали канал с имитацией официального сайта «Госуслуги», с помощью которого заносят в телефоны россиян вредоносные программы и крадут их деньги.