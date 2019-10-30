Петербургский пенсионер побил молодого человека за отказ уступить место

По информации издания, вечером 29 октября пассажиры трамвая начали спорить, когда проезжали пересечение улицы Руднева и проспекта Просвещения. Словесный конфликт перерос в драку. Мужчина в возрасте 63 лет ударил соперника рукой по голове.

Очевидцы немедленно сообщили о происшествии в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардии удалось разнять дерущихся пассажиров и задержать пенсионера. Позже виновного передали сотрудникам полиции. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь, он обратился в травмпункт.