Петербургский пенсионер побил молодого человека за отказ уступить место
В Санкт-Петербурге молодой человек отказался уступить место в трамвае пожилому мужчине, за что получил от него рукой по голове, сообщило издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УВО.
По информации издания, вечером 29 октября пассажиры трамвая начали спорить, когда проезжали пересечение улицы Руднева и проспекта Просвещения. Словесный конфликт перерос в драку. Мужчина в возрасте 63 лет ударил соперника рукой по голове.
Очевидцы немедленно сообщили о происшествии в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардии удалось разнять дерущихся пассажиров и задержать пенсионера. Позже виновного передали сотрудникам полиции. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь, он обратился в травмпункт.