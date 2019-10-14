Петербургский дебошир избил девушку и прыгал на капоте Audi A6

В ночь с воскресенья на понедельник в Центральном районе Санкт-Петербурга группа задержания отдела вневедомственной охраны схватила пьяного 28-летнего мужчину. Он повредил припаркованный автомобиль и избил его 23-летнюю пассажирку. Отряд проезжал мимо как раз в момент нападения.

Пара на автомобиле Audi A6 подъехала к магазину, и водитель зашел в него, оставив пассажирку в салоне. В это время хулиган стал прыгать на капоте машины. В результате треснуло лобовое стекло. Девушка при попытке остановить дебошира получила травмы, тяжесть которых устанавливается.

Пассажирка иномарки обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Сумма ущерба устанавливается.