Петербургский дебошир избил девушку и прыгал на капоте Audi A6
Водитель оставил девушку в машине и ушел в магазин. В этот момент на капот забрался пьяный мужчина и стал прыгать. Когда пассажирка Audi попыталась остановить хулигана, тот ударил ее по голове. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УВО.
В ночь с воскресенья на понедельник в Центральном районе Санкт-Петербурга группа задержания отдела вневедомственной охраны схватила пьяного 28-летнего мужчину. Он повредил припаркованный автомобиль и избил его 23-летнюю пассажирку. Отряд проезжал мимо как раз в момент нападения.
Пара на автомобиле Audi A6 подъехала к магазину, и водитель зашел в него, оставив пассажирку в салоне. В это время хулиган стал прыгать на капоте машины. В результате треснуло лобовое стекло. Девушка при попытке остановить дебошира получила травмы, тяжесть которых устанавливается.
Пассажирка иномарки обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Сумма ущерба устанавливается.