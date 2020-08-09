Петербургский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии. Ему был 81 год

Альпинист из Петербурга попал под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. В итоге мужчина погиб в возрасте 81 года. Его тело передали следственно-оперативной группе.

Правоохранителям сообщили о смерти альпиниста 9 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону. Житель Петербурга был в горах в составе незарегистрированной группы из шести человек.

Он попал под камнепад в ущелье Адыл-су в Эльбрусском районе. В тот момент мужчина находился на высоте 3,74 тысячи метров, рядом с пиком Трапеция. Альпинисту выжить после камнепада не удалось. Его тело спустили с горы спасатели Эльбрусского спасательного отряда МЧС России. После этого погибшего передали следственно-оперативной группе.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и детали смерти 81-летнего альпиниста из Петербурга.