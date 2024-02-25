Происшествия 25 февраля 2024, 12:29 Петербургских рыбаков унесло на льдине в Финском заливе МЧС: 35 рыбаков унесло на льдине в Финском заливе

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В акватории Финского залива льдину с 35 петербургскими рыбаками оторвало от берега и унесло в плавание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели на двух судах с воздушными подушками вернули рыбаков на большую землю. Никто не пострадал.

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Ведомство напомнило алгоритм действий на случай, если человек задрейфовал в акватории. В первую очередь необходимо сохранять спокойствие, не двигаться и не перемещаться и позвонить в экстренные службы по номеру «112».

Похожий случай произошел на прошлой неделе на Сахалине. Там в Охотское море унесло льдину с 75 рыбаками. Сотрудники МЧС доставляли людей к берегу в лодках. Спасатели также задействовали вертолет Ми-8.

В январе рыбаков унесло в открытое море в Куршском заливе. Пять человек дрейфовали на расстоянии порядка двух километров от берега. Мужчин эвакуировали на сушу.