Петербургских мошенников поймали за фейковое ДТП

По информации полицейских, 27 июня текущего года в Выборге преступники подстроили ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и Maserati Quattroporte, чтобы получить страховую выплату.

После оформления фейковой аварии в ГИБДД мошенники обратились в страховую компанию, чтобы получить материальную компенсацию. Она составляет 400 тысяч рублей.

Против водителей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступники получили подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.