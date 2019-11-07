  • Петербургских мошенников поймали за фейковое ДТП

    07 ноября 2019, 17:49

    Ольга Ситникова

    Против преступной группы, которая инсценировала аварию с Maserati, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    По информации полицейских, 27 июня текущего года в Выборге преступники подстроили ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и Maserati Quattroporte, чтобы получить страховую выплату.

    После оформления фейковой аварии в ГИБДД мошенники обратились в страховую компанию, чтобы получить материальную компенсацию. Она составляет 400 тысяч рублей.

    Против водителей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступники получили подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения.

    Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.