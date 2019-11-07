Петербургских мошенников поймали за фейковое ДТП
Против преступной группы, которая инсценировала аварию с Maserati, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации полицейских, 27 июня текущего года в Выборге преступники подстроили ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и Maserati Quattroporte, чтобы получить страховую выплату.
После оформления фейковой аварии в ГИБДД мошенники обратились в страховую компанию, чтобы получить материальную компенсацию. Она составляет 400 тысяч рублей.
Против водителей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступники получили подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.