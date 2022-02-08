Петербургские врачи спасли девочку с тромбом в сердце после перенесенного COVID-19

Врачи в Санкт-Петербурге спасли шестилетнюю девочку, у которой после перенесенного ковида образовался тромб в сердце. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

О том, что девочка перенесла ковид, никто не знал. Это обнаружилось лишь после проведения теста на антитела — девочка переболела бессимптомно. Однако детский постковидный мультисистемный воспалительный синдром едва не убил ребенка.

После обнаружения тромба в Первой Детской больнице Санкт-Петербурга девочке провели экстренную операцию на открытом сердце с подключением искусственного кровообращения. Врачи для этого приехали в больницу в свой выходной, рассказала мама ребенка.

Сейчас девочка уже восстановилась от операции и находится дома.