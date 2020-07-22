Петербургские воры обокрали две квартиры

В полицию с заявлениями о кражах обратились два жителя города. 43-летний мужчина заявил, что неизвестные проникли к нему в квартиру на улице Капитана Воронина, отжав стекло. Из дома пропали украшения и деньги. Общая сумма ущерба — 50 тысяч рублей.

У 36-летнего петербуржцы из квартиры на Выборгском шоссе похитили пять тысяч рублей и две тысячи евро.