Петербургские таможенники поймали контрабандиста с икрой и витаминами

В Санкт-Петербурге таможенникам попался мужчина, который попытался провезти контрабандой в Финляндию 100 пачек витаминов и 35 банок икры. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, общий вез контрабандного груза составил около 30 килограммов. Руководство Выборгской таможни заметило, мужчина приобретал товары для дальнейшего сбыта, учитывая их количество и частоту поездок в соседнее государство. В отношении нарушителя заведено административное дело.