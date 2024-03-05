Происшествия 05 марта 2024, 12:37 Петербургские росгвардейцы задержали троих мужчин за съемку Автовской ТЭЦ Росгвардейцы в Петербурге задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Операторы беспилотника не имели разрешения на съемку охраняемого объекта. Кроме того, мужчины находились в непосредственной близости от предприятия. Работники ТЭЦ обратили на мужчин внимание и нажали тревожную кнопку. Правоохранители прибыли по вызову.

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«Выяснилось, что данные лица приехали на такси», — сообщили в Росгвардии.

Правоохранители задержали трех мужчин, включая таксиста. Сотрудникам Росгвардии предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали в Северной столице четырех местных жителей, организовавших производство контрафактного алкоголя в Ломоносове. Во время обысков у злоумышленников изъяли более 10 тысяч литров подпольного спиртного. По факту случившегося возбудили уголовное дело.