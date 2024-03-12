12 марта 2024, 17:32
Петербургские правоохранители задержали пенсионера за кражи в квартирах туристов
Оперативники задержали в Северной столице профессионального вора. Мужчину заподозрили в кражах. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно предварительным данным, подозреваемый совершил кражи в двух квартирах, арендуемых туристами. Ущерб от действий мужчины оценили в более чем 120 тысяч рублей.
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Возбуждены два уголовных дела. Известно, что свой первый срок фигурант получил еще в молодости.
Санкт-Петербург
Кражи
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