Происшествия 21 апреля 2023, 13:50 Петербургские полицейские задержали серийного карманника и его подельника

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Сотрудники полиции города Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, которых подозревают в карманных кражах и в последующей продаже добычи. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчин задержали после очередной кражи мобильного из кармана пальто местной жительницы. Один из подозреваемых совершал кражи, его подельник занимался последующей продажей телефонов.

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Отмечается, что преступный тандем причастен как минимум к пяти аналогичным преступлениям.