Происшествия 08 сентября 2023, 13:29 Петербургские полицейские задержали поджигателя коммуналки в Приморском районе

Читать 360tv в

В Петербурге задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге комнаты в коммунальной квартире на Долгоозерной улице. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на ГУ МВД региона.

В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что кто-то разбил окно в комнату и бросил туда бутылки с зажигательной смесью. Пламя распространилось на 16 квадратных метрах. Пожар удалось потушить, никто не пострадал. Спустя неделю удалось задержать и предполагаемого поджигателя. Им оказался 29-летний безработный, возбуждено уголовное дело.

Авторы: