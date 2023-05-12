Происшествия 12 мая 2023, 17:04 Петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудника доставки

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который подозревается в нападении на сотрудника службы доставки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по городу и области.

В апреле этого года между потерпевшим и его коллегами возник конфликт из-за очередности доставки заказов. Двое работников избили потерпевшего и распылили слезоточивую жидкость ему в лицо, одного из них удалось задержать.

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Отмечается, что по факту нападения возбудили уголовное дело.