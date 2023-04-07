Происшествия 07 апреля 2023, 14:18 Петербургские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

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Сотрудникам полиции Санкт-Петербурга удалось задержать мужчину, который подозревается в изнасиловании пятнадцатилетней школьницы. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии правоохранителей, 24-летний мужчина посадил девочку в машину и увез в неизвестном направлении. После задержания полицейские выяснили, что школьница вступила в сексуальные отношения с мужчиной по обоюдному согласию.

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Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.