Происшествия 05 апреля 2024, 14:03 Петербургские полицейские задержали мужчину за обман пенсионерки на 76 тысяч рублей

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который представился сотрудником «Водоканала» и обманом выманил у пенсионерки 76 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Мужчина пришел в дом к 92-летней женщине и заявил, что проводит обязательную установку фильтров для воды. За услугу он потребовал большие деньги и пригрозил пенсионерке штрафом.

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Отмечается, что в ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения.