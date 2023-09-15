Происшествия 15 сентября 2023, 12:51 Петербургские полицейские задержали мужчину, который жестоко избил свою возлюбленную

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, который жестоко избил свою сожительницу. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».

Сообщение о происшествии на бульваре Красных Зорь поступило в полицию в четверг, 14 сентября. Мужчина зверски избивал свою возлюбленную, в результате чего проломил ей череп.

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Отмечается, что пострадавшую со множественными травмами и ушибами доставили в больницу, позже из-за ухудшения состояния ее перевели в реанимацию.