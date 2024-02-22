Происшествия 22 февраля 2024, 18:09 Петербургские полицейские задержали мигранта по подозрению в нападении с ножом на друга

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали уроженца Таджикистана, который подозревается в нападении с ножом на друга. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.

По предварительным данным, мужчины прогуливались по городу, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры задержанный схватил нож и ударил им приятеля в живот.

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Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.