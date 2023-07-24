Происшествия 24 июля 2023, 18:57 Петербургские полицейские устроили погоню со стрельбой в центре города

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Полицейские в Петербурге устроили погоню за нарушителем и даже несколько раз выстелили по колесам, но им удалось задержать нарушителя. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель, 25-летний мигрант, привлек внимание полицейских на Литейном проспекте, но не остановился по требованию. Началась длительная погоня в центре Северной столицы. В итоге водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения, уперся в тупик у Областной больнице ФСИН , где его и задержали. Проводится проверка.

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