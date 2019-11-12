  • Петербургские полицейские стали фигурантами уголовного дела

    12 ноября 2019, 23:56

    Ирина Нагайникова

    Уголовное дело завели в Санкт-Петербурге на полицейских, которые более суток держали мужчину в помещении для задержанных, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру города.

    Уголовное дело завели после проверки на полицейских, которые превысили свои полномочия.

    Проверка установила, что сотрудники 70-го отдела полиции УМВД России по Невскому району на срок более суток поместили мужчину в помещение для содержания задержанных без законных оснований.

    Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге возбудили уголовное дело, продолжается расследование.