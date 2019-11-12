Петербургские полицейские стали фигурантами уголовного дела
Уголовное дело завели в Санкт-Петербурге на полицейских, которые более суток держали мужчину в помещении для задержанных, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру города.
Уголовное дело завели после проверки на полицейских, которые превысили свои полномочия.
Проверка установила, что сотрудники 70-го отдела полиции УМВД России по Невскому району на срок более суток поместили мужчину в помещение для содержания задержанных без законных оснований.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге возбудили уголовное дело, продолжается расследование.