Петербургские полицейские стали фигурантами уголовного дела

Уголовное дело завели после проверки на полицейских, которые превысили свои полномочия.

Проверка установила, что сотрудники 70-го отдела полиции УМВД России по Невскому району на срок более суток поместили мужчину в помещение для содержания задержанных без законных оснований.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге возбудили уголовное дело, продолжается расследование.