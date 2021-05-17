Петербургские полицейские поймали подозреваемого в изнасиловании

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании девушки. Полиция искала злоумышленника на протяжении суток. Об этом рассказали «Невские новости».

Насильственные действия сексуального характера подозреваемый произвел в собственной квартире на Брестском бульваре. В нетрезвом состоянии он начал приставать к женщине.

Потерпевшая заявила о произошедшем 15 мая, в тот же день ее оставили на медицинское освидетельствование.

Правоохранители доставили подозреваемого в участок с места, где произошло преступление. Мужчину поместили в изолятор, выясняются все детали произошедшего.