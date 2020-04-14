14 апреля 2020, 11:32
Петербургские полицейские поймали мужчину, устроившего стрельбу на продуктовом складе
Накануне в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который устроил пальбу и драку на продуктовом складе. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, 12 апреля на продуктовом складе на улице Салова трое мужчин повздорили. Один из них ударил оппонента в лицо, после чего выстрелил из пистолета ему в ногу. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили иномарку BMW с открытыми дверьми.
Внутри машины стражи правопорядка нашли документы, патроны и выключенный мобильник. Потерпевшего госпитализировали с пулевым ранением и сломанной челюстью. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.