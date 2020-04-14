Петербургские полицейские поймали мужчину, устроившего стрельбу на продуктовом складе

По данным издания, 12 апреля на продуктовом складе на улице Салова трое мужчин повздорили. Один из них ударил оппонента в лицо, после чего выстрелил из пистолета ему в ногу. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили иномарку BMW с открытыми дверьми.

Внутри машины стражи правопорядка нашли документы, патроны и выключенный мобильник. Потерпевшего госпитализировали с пулевым ранением и сломанной челюстью. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.