19 июня 2023, 19:27
Петербургские полицейские остановили на трамвайных рельсах пьяного водителя
Сотрудники полиции города Санкт-Петербурга остановили водителя на трамвайных рельсах в Красногвардейском районе. Об этом сообщили «Невские новости».
Водитель легковой иномарки Skoda припарковал свой автомобиль на рельсах на Ириновском проспекте. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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Отмечается, что машина нарушителя перекрыла проезд электротранспорту, в отношении местного жителя составили административный протокол.
Санкт-Петербург
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