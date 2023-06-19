Происшествия 19 июня 2023, 19:27 Петербургские полицейские остановили на трамвайных рельсах пьяного водителя

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Сотрудники полиции города Санкт-Петербурга остановили водителя на трамвайных рельсах в Красногвардейском районе. Об этом сообщили «Невские новости».

Водитель легковой иномарки Skoda припарковал свой автомобиль на рельсах на Ириновском проспекте. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечается, что машина нарушителя перекрыла проезд электротранспорту, в отношении местного жителя составили административный протокол.